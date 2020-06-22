112 населених пунктів у п'яти областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок понеділка знеструмлено 112 населених пунктів у п'яти областях України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"Станом на 7 ранку 22 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 112 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська - 47, Рівненська - 24, Волинська - 17, Хмельницька - 15 і Кіровоградська - 9", - сказано в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Крім того, 21 червня на території Івано-Франківської, Кіровоградської та Чернівецької областей внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося падіння 37 дерев, підтоплення 3 підвальних приміщень, 2 домогосподарств, пошкоджено дах житлового будинку.

Жертв і постраждалих немає.

Рятувальники відкачали 60 м3 води. Від ДСНС залучалося 35 осіб особового складу та 9 одиниць техніки.

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