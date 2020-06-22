Новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19 на Львівщині: виявлено 200 нових випадків. Загалом 3980 інфікованих

Станом на ранок 22 червня у Львові та Львівській області підтверджено 3980 випадків інфікування коронавірусом, з них 114 - летальні, 674 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Загалом за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 5732 особи, госпіталізовано - 973, на амбулаторному лікуванні - 4759 осіб, виписано - 767 осіб. Зараз у лікарні перебуває 205 осіб, із них в реанімації - 7 осіб, на апараті ШВЛ - 1 людина.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 736 ПЛР-тестів, з яких 200 - позитивні. Зокрема із нових проб ПЛР-тестів зроблено 468, і з них 129 - позитивні. Серед них - 100 жителі Львова. Всього в роботу взяли 400 проб, таким чином, залишок у холодильнику - 430.

Нагадаємо, станом на 21 червня в Україні лабораторно підтверджено 36 560 випадків COVID-19. За добу - 735 нових випадків, що на 106 менше, ніж днем ​​раніше.