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В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок

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В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок
Станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджено 37 241 випадок COVID-19. За добу - 681 новий випадок. 10 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 681 нового хворого на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 735).

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 10 пацієнтів (добою раніше - 8), всього - 1 012. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (3) області.

За останню добу одужали 133 людини (добою раніше - 103), всього - 16 642.

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Загалом в Україні зараз хворіють 19 587 осіб, що на 538 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (200), Рівненській (91), Волинській (70) областях та Києві (43).

У Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Донецькій та Луганській областях нових випадків COVID-19 і виявили.

В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок 01
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок 02
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок 03
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок 04
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок 05
В Україні 681 новий випадок COVID-19 за добу, померли 10 осіб, загалом зафіксовано 37 241 випадок 06

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Oljik
    Пані Лєра має рацію - Бубочка регулярно відвідує нірвану і відновлюється після неї 2 дні, якщо невдається віновитись, то перед камерами ми можемо спостерігати як його ковбасить нє подєцкі. Але зелебобікам він подобається і таким. Який нарід - такий і припіздєнт.
  • lera lera 24225ab8
    а зекретин вообще сейчас не в Украине. И не пока нет информации, где он. Опять где-то тайно с русней встречается - на взрывы и корону оно ложило
  • Otec Pigidiy
    А тем временем мяртвечук оказался хозяином 1+1, который сделал зеленского президентом😂
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