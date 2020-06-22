У Чорнобильській зоні сталося займання лісової підстилки: пожежу локалізовано, - ДСНС
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У Чорнобильській зоні (Київська обл.) сталося займання лісової підстилки.
Про це повідомила пресслужба Держслужби з НС, передає Цензор.НЕТ.
"21 червня в ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб'янського лісництва сталося займання лісової підстилки", - сказано в повідомленні.
За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано о 20:40 на площі 3 га.
Зазначається, що станом на 7:00 понеділка спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини.
До гасіння залучено 11 осіб і три одиниці техніки лісового господарства.