Необхідні масові перевірки закладів громадського харчування, щонайменше 10 тис. проведуть цього тижня, - Чернишов

Міністр розвитку громад і територій, перший заступник керівника державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС Олексій Чернишов вважає за необхідне провести масові перевірки закладів громадського харчування на майбутньому тижні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінрегіону, про це Чернишов сказав на засіданні комісії ТЕБ та НС в суботу, яке провів за дорученням прем'єр-міністра України.

"Вважаю, що необхідні масові перевірки; щонайменше 10 000 перевірок Держпродспоживслужбою за дотриманням закладами громадського харчування норм мають бути здійснені вже наступного тижня", - сказав Чернишов.

Він пояснив, що "відновлення роботи закладів громадського харчування іноді призводить до порушення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних вимог в частині проведення масових заходів".

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Чернишов нагадав, що в Україні спостерігається тенденція до збільшення хворих на Covid-19.

"Тому необхідно терміново провести коригування протиепідеміологічних заходів у напрямку посилення контролю", - сказав він

За результатами засідання Комісії контролюючі органи мають отримати відповідні доручення. Зокрема Укртрансбезпеці, Держпродспоживслужбі, Національній поліції буде доручено посилити нагляд за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм; забезпечити здійснення заходів державного контролю за дотриманням об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринками, закладами громадського харчування правил, встановлених МОЗ.

Крім того, буде доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм при перевезенні пасажирів міським транспортом, а також приміським залізничним транспортом та автотранспортом приміського й міжобласного сполучення.

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