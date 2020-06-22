Кількість активних хворих COVID-19 за добу зросла в 15 областях України, - РНБО

В Україні за минулу добу кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 перевищує кількість одужалих у 15 областях, ще в 5 областях країни нових випадків захворювання не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Найбільшу кількість захворілих за минулу добу виявлено у Львівській області (200 випадків) та Рівненській області (91 випадок).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 13 нових випадків захворювання на COVID-19, померлих за минулу добу немає, 13 одужали, зараз, як і попередньої доби, в області хворіє 618 людей;

- у Волинській області підтверджено 70 нових випадків COVID-19, померлих і одужалих за минулу добу немає. Зараз в області хворіють 1 252 людини (на 70 більше за добу);

- у Дніпропетровській області за добу нових випадків захворювання, смерті та одужання не зафіксовано, зараз хворіє 243 людини;

- у Донецькій області за добу нових випадків захворювання, смерті та одужання не зафіксовано, зараз в області хворіє 209 людей;

- у Житомирській області 13 нових випадків захворювання за добу, 2 людини померли, одужалих не було, загалом хворіє 614 людей (на 11 більше за добу);

- у Закарпатській області 39 нових випадків зараження за добу, 3 людини померли, зараз хворіє 1 289 людей (на 36 більше за добу);

- у Запорізькій області виявлено 1 випадок захворювання, нових випадків смерті та одужання не зафіксовано, зараз в області хворіє 148 людей (на 1 більше за добу);

- в Івано-Франківській області 41 новий випадок захворювання за добу, 1 людина померла, загалом в області хворіє 888 людей (на 40 більше за добу);

- у Києві 43 нові випадки захворювання за добу, нових випадків смерті та одужання не зафіксовано, загалом хворіє 2 879 людей (на 43 більше за добу);

- у Київській області 28 нових випадків захворювання за добу, 35 людей одужали, зараз в області хворіє 1 090 людей (на 7 менше за добу);

- у Кіровоградській області 7 нових випадків захворювання, 1 людина померла, зараз в області хворіє 88 людей (на 6 більше за добу);

- у Луганській області за добу нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу не зафіксовано, зараз в області хворіє 19 людей;

- у Львівській області за добу підтверджено 200 нових випадків зараження COVID-19, 6 людей одужали, загалом в області хворіє 3 192 людини (на 194 більше за добу);

- у Миколаївській області 8 нових випадків захворювання на COVID-19, нових випадків смерті та одужання не зафіксовано, загалом в області хворіє 94 людини (на 8 більше за добу);

- в Одеській області 38 нових випадків захворювання за добу, дві людини померли, загалом в області хворіє 732 людини (на 36 більше за добу);

- у Полтавській області 2 нові випадки захворювання за добу. Загалом в області хворіє 18 людей (на 2 більше за добу);

- у Рівненській області 91 новий випадок захворювання за добу, 21 людина одужала. Загалом в області хворіють 1 380 людей (на 70 більше за добу);

- у Сумській області 1 новий випадок захворювання за добу. Загалом в області хворіє 71 людина (на 1 більше за добу);

- у Тернопільській області 40 нових випадків захворювання за добу, 10 людей одужали, загалом в області хворіє 628 людей (на 30 більше за добу);

- у Харківській області 6 нових випадків захворювання за добу, 18 людей одужали. Загалом в області хворіє 870 людей (на 12 менше за добу);

- у Херсонській області 2 нові випадки захворювання. Загалом в області хворіє 10 людей (на 2 більше за добу);

- у Хмельницькій області нових випадків захворювання та одужання за добу не зафіксовано, одна людина померла, загалом в області хворіє 115 людей (на 1 менше за добу);

- у Черкаській області нових випадків захворювання, смерті та одужання за добу не зафіксовано. Загалом в області, як і добою раніше, хворіють 189 людей;

- у Чернівецькій області 33 нові випадки захворювання, 11 людей одужали. Загалом в області хворіють 2 612 людей (на 22 більше за добу);

- у Чернігівській області 5 нових випадків захворювання і 19 - одужання. Загалом в області хворіють 339 людей (на 14 менше за добу).