COVID-19: у Туреччині запровадили великі штрафи за порушення маскового режиму - понад $130

У Туреччині вводиться великий грошовий штраф за порушення маскового режиму в рамках заходів із протидії новій коронавірусній інфекції (COVID-19).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Анадолу.

Починаючи з понеділка, 22 червня кожен, хто порушить вимогу стосовно маски, буде виплачувати штраф у розмірі 900 лір (понад 130 доларів США).

Відповідне розпорядження в адміністрації губернаторів 81 провінції країни направило МВС Туреччини.

До 22 червня всіх, хто не дотримувався режиму носіння масок, тільки попереджали, однак від сьогодні штрафуватимуть.

Читайте також: Українці з 1 липня можуть літати до Туреччини без самоізоляції і тестування, - Криклій

У 48 провінціях масковий режим має жорсткий характер і поширюється на всі сфери суспільного життя, тоді як у 33 провінціях маски обов'язкові лише в місцях громадського користування, зокрема в торгових центрах, на ринках, у ресторанах, кафе і перукарнях.

За останніми даними, Туреччина посідає 12-те місце щодо захворюваності на коронавірус у світі, заразилися 187 685 осіб, померло 4950 осіб, одужало 160 240 пацієнтів.