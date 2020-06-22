COVID-19: у Туреччині запровадили великі штрафи за порушення маскового режиму - понад $130
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Анадолу.
Починаючи з понеділка, 22 червня кожен, хто порушить вимогу стосовно маски, буде виплачувати штраф у розмірі 900 лір (понад 130 доларів США).
Відповідне розпорядження в адміністрації губернаторів 81 провінції країни направило МВС Туреччини.
До 22 червня всіх, хто не дотримувався режиму носіння масок, тільки попереджали, однак від сьогодні штрафуватимуть.
У 48 провінціях масковий режим має жорсткий характер і поширюється на всі сфери суспільного життя, тоді як у 33 провінціях маски обов'язкові лише в місцях громадського користування, зокрема в торгових центрах, на ринках, у ресторанах, кафе і перукарнях.
За останніми даними, Туреччина посідає 12-те місце щодо захворюваності на коронавірус у світі, заразилися 187 685 осіб, померло 4950 осіб, одужало 160 240 пацієнтів.