Мінкультури: Можлива забудова в історичному центрі поряд із Володимирською гіркою - неприпустима

Міністерство культури і інформаційної політики вважає неприпустимими будь-які дії органів державної влади, що сприяють незаконній забудові в охоронній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

Про це йдеться в заяві міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство культури та інформаційної політики України вважає неприпустимими будь-які дії органів державної влади, в тому числі судової, які сприятимуть незаконній забудові в охоронній зоні об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО - Софії Київської та Києво-Печерської Лаври. Володимирський узвіз знаходиться в її межах", - сказано в заяві міністерства.

Зазначається, що юристи Міністерства вивчають рішення шостого апеляційного адміністративного суду, який 26 травня зобов’язав Департамент містобудування та архітектури КМДА надати ТОВ "Етрекс" містобудівні умови для проєктування готельного і розважального комплексу на Володимирському узвозі, 6 у Подільському районі Києва, і уважно стежитимуть за подальшим перебігом цієї справи.

У відомстві звертають увагу, що таке будівництво буде вважатись незаконним без попереднього затвердження історико-архітектурного опорного плану Києва та відповідного дозволу Міністерства культуры.

"Внесення українських пам’яток до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є дуже важливим для формування позитивного міжнародного іміджу нашої держави та розвитку туризму. З огляду на це, МКІП закликає усі зацікавлені сторони максимально відповідально ставитися до питання збереження культурної спадщини в Києві і в Україні в цілому", - заявили в Міністерстві.

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