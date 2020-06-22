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За добу на COVID-19 захворіли 45 дітей і 48 медпрацівників, загалом 2 735 дітей і 6 046 медиків, - Степанов

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За добу на COVID-19 захворіли 45 дітей і 48 медпрацівників, загалом 2 735 дітей і 6 046 медиків, - Степанов
За минулу добу COVID-19 зафіксували у 45 дітей і 48 медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіла 681 особа. З них 45 дітей, а також 48 медпрацівників. Було госпіталізовано 138 осіб. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 10 летальних випадків. При цьому одужали 133 пацієнти", - зазначив міністр.

Загалом за весь час пандемії захворіло 37 241 особа. З них 2 735 дітей, а також 6 046 медпрацівників. Загалом одужали 16 642 особи, а летальних випадків 1 012.

Він додав, що за попередню добу було скоєно 7 831 тестів. З них 6 131 досліджень методом ПЛР, а також 1 700 досліджень методом ІФА.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Павел Яременко
    с каких пор кремлеботьі с порохоботами заодно? Тьі єто, температуру померяй, мало ли.
  • Володимир Мик
    Степанов, как и вся власть параноидально пытаются вдалбивать населению страх перед "ужасным и всеубивающем" короновирусом.
    Именно с этой целью вороватый Степанов постоянно изо дня в день озвучивает одну и ту же мантру - столько то детей заболело, столько то медработников заболело...
    Но заметьте, никогда не договаривает... а сколько детей за сутки вылечилось, сколько медработников вылечилось?...
    Или все навечно заболевают и не вылечиваются?
    Короче говоря, все их мантры рассчитаны на дурачков и безграмотных и зашуганных людей.
    Ибо любой вменяемый человек, который хоть элементарно знакомый с математикой, легко прикинет, что даже если по тысяче людей в день будет заражаться, то нужно 40 тысяч дней, что бы все заразились в Украине.
    Тоесть, такими темпами всё население Украины заразится и переболеет короновирусом аж за 109 лет.
    Какой вообще может быть карантин, если нет условий для его введения - нет никакой эпидемии (нет порога в 5% зараженных от всего населения).
    За три месяца "пандемии короновируса" в Украине заболело аж 0,06% всего населения
  • valentyna 7f6f0f14
    вопрос-сколько заболело медиков и детей в Германии от этой заразы? Ответишь и тогда посмотрим о манипуляции и русские корни
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