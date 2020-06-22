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ВООЗ зафіксувала рекордний приріст хворих на COVID-19 за добу з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

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ВООЗ зафіксувала рекордний приріст хворих на COVID-19 за добу з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА
21 червня під усьому світі зареєстрували 183 020 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це максимальний приріст за добу з початку пандемії COVID-19.

Це випливає зі звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше нових випадків - близько 116 тисяч - виявили в Північній і Південній Америках.

Це рекордний добовий приріст за весь час пандемії COVID-19. Попередній максимум був зареєстрований 18 червня, коли ВООЗ повідомила про 181 тисяча виявлених випадків за добу. До цього тривалий час реєстрували менш 150 тисяч нових випадків за добу.

ВООЗ зафіксувала рекордний приріст хворих на COVID-19 за добу з початку пандемії 01

За оцінкою ВООЗ, загальна кількість хворих COVID-19 перевищила 8,7 мільйона осіб. За даними університету Джонса Гопкінса, кількість тих, що заразилися перевищила 8,9 мільйона осіб.

Найбільше випадків зараження виявили в США, де коронавірус виявили у майже 2,3 мільйона осіб. Друге місце за кількістю хворих посідає Бразилія (1,083 мільйона осіб). Слідом ідуть Росія (583 тисячі хворих), Індія (425 тисяч) і Велика Британія (305 тисяч).

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Павел Яременко
    Уже перестала удивлять человеческая тупость. Но иногда цепляет. Это каким нужно быть кретином, что бы "думать" что коронавирус придумали для продажи масок и антисептиков. Мировая экономика рухнула на 8%, нефть стала почти даром, ****, 450 тыс трупов, и все, что бы маски продать. Зачем ты вообще родился таким умственным уродом? Вопрос риторический. Не отвечай.
  • Утрехтский Крысолов
    а количество умерших упало. терь, чтоб продажи намордников и прочей бесполезной дряни не упали, ВОЗ разгоняет панику таким показателем как кол-во зарегистрированных случаев инфицирования. а всем известно, что этим показателем очень удобно манипулировать.
  • игорь полковник
    Крыса кацапская,когда тебя провакатара уже отловят для опытов вместо приматов?
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