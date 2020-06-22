Степанов прибув на Львівщину проінспектувати лікарні, які лікують пацієнтів із COVID-19: В регіоні дуже велика кількість хворих

У понеділок, 22 червня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов проінспектує медичні установи Львівської області, які надають допомогу хворим на COVID-19, у зв'язку з високою захворюваністю в регіоні.

Про це міністр охорони здоров'я повідомив на щоденному брифінгу 22 червня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня ми спостерігаємо великий зріз захворюваності саме у Львівській області. Сьогодні у нас 200 хворих саме на Львівщині, загальна кількість підтверджених випадків 3980 за весь час пандемії. Це дуже велика кількість, і сьогодні я разом зі своїм заступником і разом з провідними фахівцями перебуваємо на Львівщині для того, щоб розібратися, надати відповідну допомогу, ухвалити рішення щодо поліпшення епідеміологічної ситуації і про хід лікування в тих чи інших закладах", - сказав Степанов.

Він додав, що про результати інспекції буде повідомлено відразу після завершення відвідування лікарень, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим на COVID-19.

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