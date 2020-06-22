Новини

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Закону про судоустрій і статус суддів

8 82929
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Закону про судоустрій і статус суддів
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проєкт Закону №3711 про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського управління.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР, цей законопроєкт зареєстрований у парламенті 22 червня.

Він визначений президентом як невідкладний.

Текст законопроєкту наразі відсутній.

Також читайте: Пакет законів про народовладдя передбачає і можливість тергромад вибирати місцевих суддів, - Стефанчук

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Закону про судоустрій і статус суддів 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Oljik
    Ви голосуйте - текст потім підвезуть. Діджіталізація.))
  • Small Jerboa
    Ну ВСЕ у Бубочки "неотложной" и "секретное"!...
    Как ПОНОС у дамы.
  • Oljik
    Писала Мендель, коми ставив Бубочка, але не всі бо тексту ще нема.))
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини