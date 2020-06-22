Зеленський вніс у Раду законопроєкт про зміни до Закону про судоустрій і статус суддів

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України проєкт Закону №3711 про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного суду та органів суддівського управління.

Автор: Леся Карпенко