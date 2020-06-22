Вибух будинку на Позняках: доля двох чоловіків залишається невідомою
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Силами ДСНС у взаємодії з комунальними службами міста здійснено розвідку завалу на наявність живих людей із залученням кінологічних розрахунків, укріплено міжповерхові перекриття з 1 по 7 поверхи (встановлено металеві розпірки), проведено розбирання завалів з 6 по 5 поверхи, триває розбирання завалу на 4 поверсі.
Наразі доля двох чоловіків 1976 і 1967 року народження залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно.
У зв'язку з постійною загрозою обвалення конструкцій та обмеженим простором для роботи інженерної техніки, рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчастих підйомників і підйомного крана.
Психологи ДСНС надають допомогу родичам загиблих і жителям будинку.
Правоохоронці встановлюють причини вибуху. Попередньо, ця подія класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.