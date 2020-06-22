МЗС презентувало карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу

Міністерство закордонних справ презентувало інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, зараз карта працює в тестовому режимі.

Карта існує за таким посиланням: tripadvisor.mfa.gov.ua

Міністр освіти Дмитро Кулеба повідомив, що у карти є два рівня інформації: режим в'їзду для громадян України в зарубіжну країну і режим транзитного проїзду.

Зеленим позначено країни, в які в'їзд дозволено всім, жовтим - з посвідками на проживання, а помаранчевим - куди в'їзд заборонено.

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Ви знаходите країну, яка вас цікавить, клікаєте і читаєте базову інформацію про те, в якому режимі працює авіатранзит через цю країну. Інформацію на сайті оновлюватимуть.

Для користування картою також потрібно зареєструватися в системі "Друг". Міністр зазначив, що це не для збору інформації про громадян, а для допомоги в разі проблем.