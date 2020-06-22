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МЗС презентувало карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу

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Міністерство закордонних справ презентувало інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС, зараз карта працює в тестовому режимі.

Карта існує за таким посиланням:  tripadvisor.mfa.gov.ua

Міністр освіти Дмитро Кулеба повідомив, що у карти є два рівня інформації: режим в'їзду для громадян України в зарубіжну країну і режим транзитного проїзду.

Зеленим позначено країни, в які в'їзд дозволено всім, жовтим - з посвідками на проживання, а помаранчевим - куди в'їзд заборонено.

МЗС презентувало карту для планування подорожей за кордон під час пандемії коронавірусу 01

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Ви знаходите країну, яка вас цікавить, клікаєте і читаєте базову інформацію про те, в якому режимі працює авіатранзит через цю країну. Інформацію на сайті оновлюватимуть.

Для користування картою також потрібно зареєструватися в системі "Друг". Міністр зазначив, що це не для збору інформації про громадян, а для допомоги в разі проблем.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    МИДу пора работой заняться
    На западной границе просто беспредел - венгры пускают в страну только со справками PCR
    НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ . Хотя в Киеве выдают всем на английском
    Словаки впускают со справками на словацком
    ШО : блин, трудно договориться с этими странами про английский вариант ???
  • Oljik
    Через Трускавець можна...тільки на лижах.))
  • Oljik
    Думаю цей сайт заточений на Яндекс та інше прокацапське лайно.
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