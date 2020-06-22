Порошенко в День пам'яті жертв Другої світової війни: Україна стала територією зіткнення двох тоталітарних режимів - Гітлера і Сталіна

Друга світова війна для українців почалася ще в 1939 році, а 22 червня 2941 року українська земля стала місцем зіткнення двох найкривавіших режимів - Гітлера і Сталіна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

За його словами, сьогодні Україна змушена протистояти агресії кремлівського режиму. Але правда на боці України.

"Для нас, українців, перші постріли Другої світової пролунали ще у березні 1939 на Закарпатті. А широкомасштабна війна настала у вересні 1939 року, коли Гітлер та Сталін почали ділити сфери впливу, погоджені шляхом таємної дипломатії. 22 червня 1941 року наша земля перетворилася на територію кривавого зіткнення двох тоталітарних режимів, внаслідок якого загинули мільйони українців. Тому у нас сьогодні — День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни", - зазначив Порошенко.

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П'ятий президент підкреслив, що в Європі досі є політики, які так само, як Гітлер, нехтують міжнародним правом, заперечують право сусідніх народів на самостійне існування, організовують аншлюс і прикривають його псевдореферендумом.

"Але правда на боці України. Я переконаний у нашій перемозі над агресором. Переконаний, що принаймні у Європі війна як спосіб вирішення конфліктів остаточно відійде у минуле. Ніколи знову", - підсумував лідер "Європейської Солідарності".