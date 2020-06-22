Зниження портових зборів, якого домігся ексміністр Омелян, було досягненням, - ЕВА

Рішення ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна про зниження портових зборів на 20% в 2018 році було досягненням в портовій галузі, обвинувачення НАБУ безпідставні.

Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації, розміщеному на її офіційному сайті.

"Два роки тому голос бізнесу було почуто і зроблено перший крок – Уряд підтримав ініціативу знизити ставки портових зборів на 20%. Відповідний наказ Міністерства інфраструктури набув чинності 30 січня 2018 року", - зазначається в заяві ЕВА.

В той же час в ЕВА звертають увагу, що цього тижня колишнього Міністра інфраструктури було запрошено до НАБУ дати додаткові показання у кримінальному провадженні щодо зниження Урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. І від НАБУ лунають тези,що зменшення портових тарифів і зборів призвело до завдання збитків державі.

"На переконання бізнесу, зниження ставок портових зборів – одне з важливих досягнень у портовій галузі, яке дозволило збільшити вантажопотік навіть у кризовий час. Тож спільнота сподівається, що позитивні здобутки минулого не буде повернуто назад і ми як країна продовжимо вільний і незалежний рух в напрямку реформ в Україні", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що НАБУ звинувачує його у завданні збитків державі через ухвалене рішення про зменшення на 20% портових зборів у 2018 році, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

До цього Федерація роботодавців транспорту України зверталась до прем'єр-міністра України щодо можливості зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Коментуючи цю ініціативу, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов заявляв, що зниження портових зборів в умовах кризи дозволить уникнути подорожчання сільгосппродукції.