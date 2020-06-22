МОЗ змінить принцип фінансування за пакетами COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я запроваджує зміни в українській медицині і перебуває на постійному зв'язку з регіонами. Серед пропонованих змін - внесення коректив у фінансування пакетів щодо COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час візиту до Львівської області.

"Сьогодні я зі своїм заступником і провідними лікарями України перебуваємо на Львівщині, - щоб розібратися у ситуації, допомогти: як щодо епідеміологічної ситуації, так і щодо медичної галузі загалом. Зміни, які ми впроваджуємо в медицині робляться для всіх медиків та пацієнтів. Тому нам важливо отримувати від них зворотній зв'язок. МОЗ допомагає усім регіонам максимально ефективно боротися з коронавірусом. Зокрема, зараз нам важливо змінити принцип фінансування за пакетами лікування COVID-19", - підкреслив глава МОЗ.

В ході робочої поїздки Степанов відвідає та ознайомиться з роботою кількох медичних установ області, а також проведе селекторну нараду з керівництвом регіону.

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