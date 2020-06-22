50% українців не шкодують про розпад СРСР, 33,5% - шкодують. У Росії ситуація дзеркально протилежна, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. 35% респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР принесло їй більше користі, ніж шкоди (а в 2013 році таких було 48%); про більшу шкоду зараз говорять 28% респондентів (а в 2013 році таких було 18%). Рік тому (у червні 2019 р.) в Україні 16% населення позитивно ставилися до Сталіна, а в Росії - половина (52%).

Про це йдеться в дослідженні КМІС, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними КМІС, половина України (50%) не шкодує про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (33,5%) шкодує. Якщо на Заході України переважна більшість населення не шкодує (69% проти 15%), то в Центрі України співвідношення - 51% до 32%. На Півдні, Сході та Донбасі переважають ті, хто шкодує про розпад СРСР: 41,5-49% залежно від регіону проти 35-39% тих, хто не шкодує. Серед виборців кандидатів на пост президента більше шкодують про розпад СРСР виборці Ю.Бойка (81,5% шкодують проти 10%, які не шкодують), найменше - виборці П. Порошенка (4% шкодують проти 88%, які не шкодують). Серед виборців В. Зеленського 53% не шкодують до 29% тих, які шкодують (виборці Зеленського мають погляди, близькі до поглядів населення України загалом). Зазвичай не шкодують про розпад СРСР також виборці І. Смешка і А. Гриценка. У випадку виборців Тимошенко і Ляшка приблизно однакова кількість шкодує і не шкодує про розпад СРСР. Серед виборців партій згаданих вище кандидатів простежуються подібні тенденції. Крім цього, серед виборців "Голосу" абсолютна більшість не шкодує про розпад СРСР (79% проти 17%, які шкодують), а серед виборців "Партії Шарія" 50% шкодують, 30% - не шкодують.

"Якщо серед молоді (віком до 30 років) 14% шкодують про розпад СРСР, то серед осіб віком 70 років і старших - 50%. Серед тих, хто своєю етнічною приналежністю називає "українець", 30,5% шкодують проти 67% серед тих, хто називає себе "росіянин". Серед тих, хто переважно спілкується українською мовою, 26% шкодують, серед тих, хто російською мовою - 44%. У цьому випадку значно мірою різниця пояснюється саме регіоном, а не, власне, мовою. Так, серед україномовних жителів Півдня, Сходу і Донбасу 48% шкодують про розпад, серед російськомовних жителів - також 48%. На Заході і в Центрі сумарно 21% україномовних і 36% російськомовних шкодують про розпад. Серед найбідніших громадян 56% шкодують про розпад СРСР, серед найбагатших - 17%. Серед осіб із вищою освітою 23% шкодують, серед осіб з нижчою освітою - 37-42%", - розповіли в КМІС.

"35% респондентів вважають, що перебування України в СРСР принесло їй більше користі; про більшу шкоду говорять 28% респондентів. При цьому, 25,5% респондентів вибрали варіант "важко сказати напевно, чого було більше". Втім, порівняно з травнем 2013 року, коли КМІС ставив аналогічне запитання, з 48% до 35% стало менше тих, хто бачить у радянському періоді більше користі. Водночас, тих, хто бачить більше шкоди, стало більше з 18% до 28%, а тих , хто "не може оцінити, чого було більше", стало менше з 31% до 25,5%. Хоча із заходу на схід України зростає частка тих, хто вважає, що перебування в СРСР принесло Україні більше користі (з 19% на Заході до 52% на Донбасі), але при цьому з 2013 року в усіх регіонах стало менше тих, хто так вважає. Загалом, якщо в 2013 році баланс позитивних-негативних оцінок становив +30%, то зараз він - +7%", - зазначається в дослідженні.

"Половина українців (50%) не шкодують про розпад СРСР, але при цьому кожен третій (34%) - шкодує. У Росії ситуація майже дзеркально протилежна: 65% росіян шкодують про розпад СРСР, не шкодують - 26%. Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція, схоже, закріплюється. Серед українців загалом переважає негативне ставлення до Сталіна: рік тому 40% ставилися до нього з неприязню, страхом чи ненавистю, 25% ставилися байдуже і 16% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням). А в Росії позитивно до Сталіна ставилися 52% (тобто на 36% більше, ніж в Україні), а негативно -тільки 14%, байдуже приблизно стільки ж, скільки в Україні (26%); інші не визначилися з відповіддю. Тобто в Україні Сталін безумовно негативна фігура, а в Росії - позитивна", - зазначили в КМІС.

З 24 по 31 травня 2020 р КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer - assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старших). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% - для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1, 4% - для показників, близьких до 10%. Для порівняльного аналізу також включено результати опитування російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".





















