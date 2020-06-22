Маску потрібно одягати в приміщеннях і там, де не вдається дотримуватися соціальної дистанції, - Ляшко. ВIДЕО

Головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що захисну маску можна не носити там, де немає скупчення людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Маски потрібно носити в приміщенні, а на вулиці можна не носити маску, якщо вдається дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра. Якщо ми потрапляємо у велике скупчення людей, де неможливо дотримуватися відстані - там потрібно одягати маску", - пояснив Ляшко.

За його словами, маску можна не одягати, якщо навколо немає людей.

"У період пандемії, епідемії, кожна людина розглядається як потенційно інфікована. Тому краще не випробовувати долю, якщо кожен одягне маску - цим він зменшує кількість біологічного матеріалу, або відстань цього матеріалу, який він виділяє під час відвідин місць скупчення людей і цим зменшує ймовірність інфікування", - додав санлікар.

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