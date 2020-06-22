Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19) звільняє від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році.

"Президент підписав закон "Про звільнення від ДПА". Зараз Міністерство освіти і науки готує до оприлюднення листа з роз'ясненнями щодо конкретних дій з реалізації положень цього закону", - написав на своїй сторінці в Facebook освітній омбудсмен Сергій Горбачов, передає Цензор.НЕТ.

Закон передбачає зміну норми закону "Про освіту" щодо визначення урядом в умовах карантину тривалості навчального року, а також надання учням і студентам, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінки їхніх результатів навчання - шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз у нас все готово для проведення ЗНО, - Мандзій