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Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов

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Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19) звільняє від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році.

"Президент підписав закон "Про звільнення від ДПА". Зараз Міністерство освіти і науки готує до оприлюднення листа з роз'ясненнями щодо конкретних дій з реалізації положень цього закону", - написав на своїй сторінці в Facebook освітній омбудсмен Сергій Горбачов, передає Цензор.НЕТ.

Закон передбачає зміну норми закону "Про освіту" щодо визначення урядом в умовах карантину тривалості навчального року, а також надання учням і студентам, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінки їхніх результатів навчання - шляхом річного оцінювання, або державної підсумкової атестації, або державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

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Зеленський підписав закон про добровільне складання ЗНО-2020, - освітній омбудсмен Горбачов 01

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Володимир Мик
    Он ещё не подписал указ о добровольном обрезании самого себя?
  • susanin
    Не ругайте пианиста...
    Зеленский подписал закон о добровольной сдаче ВНО-2020, - образовательный омбудсмен Горбачев - Цензор.НЕТ 3116

    Наша-наша кроватка делала шик-шик
    Я твое пианино, а ты мой настройщик
    Мы так летали, что не заметили т*ою мать
    И она сказала, что я просто .....
    ( из песни " благодарной жены " )
  • Alex 6dec27a3
    все підписує для поширення хаосу в державі
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