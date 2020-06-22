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Києву потрібна муніципальна поліція, підзвітна місту, - Кличко

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Києву потрібна муніципальна поліція, підзвітна місту, - Кличко
У Києві має бути створена муніципальна поліція, підзвітна громаді міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що в столиці досі немає муніципальної поліції. Хоча ми давно виступаємо за її створення. У нас є муніципальна охорона, яка допомагає поліції. Але вона не має тих повноважень, які є у правоохоронців", - зазначив мер столиці.

Кличко підкреслив, що муніципальна охорона може реагувати на злочин і затримувати порушника до приїзду поліції. Також в її повноваження входить фіксація порушень правил карантину. Матеріали муніципальної охорони можуть стати приводом для накладення штрафів на порушників через суд. Таке рішення наприкінці березня прийняла комісія міста з надзвичайних ситуацій.

"Про муніципальну поліцію. В парламенті з 2015 року лежить законопроєкт, який передбачає створення таких підрозділів. Відтоді його ухвалено тільки в першому читанні. А Києву потрібна муніципальна поліція. І ми постійно нагадуємо про це. Потрібна, щоб контролювати дотримання правопорядку на вулицях, для наведення порядку зі стихійною торгівлею, з паркуванням. І підзвітна вона має бути громаді міста", - зазначив Кличко.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Вы шо?

    Аваков будет против. Он сам всем хочет владети.
  • Михаил Иванов c4c68e4d
    Нормально!!! А чего только "муниципальная полиция"???
    Давай Виталя и муниципальную "армию", "НГ", МЧС и т.п. организуем........
    И объявим Киев- новым Порто-Франко???????
    А Виталика- "пожизненным властителем".......
  • Mart
    Педалик решил себе состряпать карманную полицию!
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