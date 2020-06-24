Держава не залишить вас у біді, - Зеленський звернувся до постраждалих від повені. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський обіцяє допомогти людям, які постраждали від повеней у західних регіонах України.

Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення розміщено в Фейсбуці президента.

Зеленський заявив: "Хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих під час негоди і повені на заході країни.

Інших постраждалих громадян хочу запевнити - держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове.

Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов'язково будуть знайдені".

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