Держава не залишить вас у біді, - Зеленський звернувся до постраждалих від повені. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський обіцяє допомогти людям, які постраждали від повеней у західних регіонах України.
Як передає Цензор.НЕТ, відеозвернення розміщено в Фейсбуці президента.
Зеленський заявив: "Хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих під час негоди і повені на заході країни.
Інших постраждалих громадян хочу запевнити - держава не залишить вас у біді. Ми обов'язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов'язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове.
Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов'язково будуть знайдені".