"Всім бажаю по 200 балів", - Зеленський звернувся до випускників, які завтра складають ЗНО. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до випускників.

Як передає Цензор.НЕТ, звернення опубліковано в твіттері Зеленського.

"Всім привіт. Зараз хочу звернутися до всіх, хлопців і дівчат, наших випускників, які завтра будуть складати ЗНО. Чесно кажучи, цього року все не дуже справедливо через коронавірус. У вас не було нормального останнього дзвоника, не було випускного. Якщо казати, як ви зараз говорите, як каже моя донька, був повний треш. Так. Але завтра у вас ЗНО. Важливий день. Я впевнений, що все буде добре. У вас буде дуже гарний результат. Знаю, що вам не просто. Ми всі будемо тримати за вас кулаки, чесно кажучи, заради вашого результату. І пам'ятайте, найголовніше - масочки, відстань один від іншого, ну будь ласка. І все дезінфікуйте. Все, що можете, все залежить від вашої фантазії. І ви знаєте, як правило, я всім бажаю 36 і 6 - це про температуру, не про бали. А з приводу балів - всім бажаю 200 балів. Ви молодці. Бажаю здоров'я. Всім успіхів на ЗНО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закон про добровільне складання ЗНО-2020 опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності