"Укрпошта" попередила про затримки з доставкою листів і пенсій через паводок на заході України

У зв'язку з повінню в західних областях України найближчими днями можливі затримки з доставкою "Укрпоштою" посилок, листів і пенсій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Ми робимо все, щоб вчасно доставити листи, посилки і, звичайно, пенсії, водночас не ставлячи під загрозу життя наших співробітників", - наголосив він.

За словами Смілянського, можливі затримки з доставкою в окремі райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та, якщо рівень води підвищиться - Львівської області.

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