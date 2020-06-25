"Укрпошта" попередила про затримки з доставкою листів і пенсій через паводок на заході України
9700
У зв'язку з повінню в західних областях України найближчими днями можливі затримки з доставкою "Укрпоштою" посилок, листів і пенсій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Ми робимо все, щоб вчасно доставити листи, посилки і, звичайно, пенсії, водночас не ставлячи під загрозу життя наших співробітників", - наголосив він.
За словами Смілянського, можливі затримки з доставкою в окремі райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та, якщо рівень води підвищиться - Львівської області.