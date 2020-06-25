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Президенту Косова Тачі та його оточенню висунуто обвинувачення у вбивстві 100 осіб, - Гаазький трибунал

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Президенту Косова Тачі та його оточенню висунуто обвинувачення у вбивстві 100 осіб, - Гаазький трибунал
До спеціальної палати трибуналу щодо Косова спрямовано обвинувальний акт із 10 пунктів щодо президента Косова Хашима Тачі, колишнього спікера парламенту Кадрі Веселі та інших осіб, їм інкримінують злочини проти людяності і військові злочини, в тому числі вбивства, насильницькі зникнення людей, переслідування і катування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 24 червня повідомила спеціалізована прокуратура щодо Косова, яка працює в Гаазі.

Акт передали ще 24 квітня. Публічне оголошення про нього відбулося у зв'язку зі спробами Тачі та інших обвинувачених скасувати рішення про створення палати й в інший спосіб перешкоджати роботі слідства, ідеться в заяві для преси.

"Тачі і Веселі ставлять свої особисті інтереси вище за інтереси жертв своїх злочинів, верховенства закону й усього населення Косова", – стверджують прокурори.

За даними спеціалізованої прокуратури, Тачі та інші обвинувачені є кримінально відповідальними за майже 100 вбивств. Злочини, вказані в обвинувальному висновку, здійснено щодо сотень косовських албанців, сербів, ромів, зокрема політичних противників нинішнього президента.

Суддя спеціальної палати наразі вивчає обвинувальний акт.

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У січні 2016 року Нідерланди дали згоду на заснування в Гаазі нового міжнародного трибуналу, який займається злочинами в Косові, вчиненими під час конфлікту 1998–1999 років.

У лютому 2016 року Тачі обрали президентом частково визнаної Республіки Косово. Під час війни за незалежність він був польовим командиром.

Косово проголосило незалежність від Сербії 2008 року й було визнано 100 країнами світу. Сербія не визнає відокремлення Косова і вважає його своєю територією.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Tierre
    Надеюсь, что никогда.
    Украина не признает никаких незаконных отделений и насильственных изменений границ - это принципиальная позиция, в отличие от двойных стандартов Рашки и прочих, кто "там признаем, там не признаем".
  • Бафомет Люциферович
    Зебуин хоть читает эти новости?Выводы делает о своих перспективах?Или только айкосы и "баба_да" у макаки?
  • NonCFist
    _Забудьте про Гаагу для рашистов. Нюрнберг оказался возможен только после разгрома Германии. Не раньше!
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