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Трамп і Дуда обговорили збільшення присутності американських військових у Польщі

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Трамп і Дуда обговорили збільшення присутності американських військових у Польщі
Президенти США і Польщі Дональд Трамп і Анджей Дуда підписали в Білому домі декларацію щодо сприяння Вашингтона в розвитку в Польщі атомної енергетики і технології 5G.

Під час спільної пресконференції в Білому домі Дуда та Трамп також заявили про можливе збільшення американської військової присутності в Польщі та участь польських фахівців у розробці американцями вакцини і ліків проти коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найближчим часом буде підписано угоду між урядами США та Польщі, яка даватиме можливість розпочати роботу над проєктною документацією щодо виробництва ядерної енергії у нашій країні", - заявив Дуда.

Він додав, що компанії з обох сторін вже визначено і робляться останні узгодження з цього приводу.

Трамп підкреслив, що країни співпрацюють у захисті критично важливої інфраструктури і технологій. "Тому ми підписали спільну декларацію щодо 5G", - заявив глава Білого дому.

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Трамп зазначив, що США "з нетерпінням очікують на підписання угоди про співпрацю у сфері оборони". Глава Білого дому зауважив, що США частково виводитимуть свої війська з Німеччини. Відтак, частина з них має повернутися до США, а інша – переміститися до інших місць у Європі, зокрема і до Польщі.

Дуда підтвердив, що сторони говорили про можливість "подальшого збільшення присутності американських військ у Польщі". Він зауважив, що попросив Трампа не виводити американський контингент з Європи. Президент РП зауважив, що Польща готова прийняти в себе більше американських військовослужбовців.

Як відомо, візит Дуди до США відбувся за чотири дні до президентських виборів у Польщі, які відбудуться 28 червня.

Так, у публічному просторі Польщі непоодинокою є думка, що візит до Вашингтона є важливим елементом виборчої кампанії Дуди, який бореться за переобрання на другу президентську каденцію.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Manfred
    У поляков просто есть историческая память, в отличие от ватного говна, которого в Украине еще много, но исторические процессы неизбежны, уродливое создание под названием "раися", будет ликвидировано, народы - от якутов до чеченцев, будут свободны, а "раися" обязательно канет в лету. Перед тем, как исчезнуть навсегда, раисяне выпьют до дна горькую чашу расплаты за грехи предков, а они велики и пощады не будет ни кому.
  • Vsevolod Marchenko
    А мне здаёцца, что эта кумовская тварь уже давно должна висеть за шею с вываленным языком и вылезшими из орбит буркалами. И, естественно, с расслабленными сфинктерами, как бывает в таких случаях.

  • Nickol Nickols
    Поляки молодцы,что занимаются обороной ЕС от московской чумы,а во у нас в Украине до этих пор борются в бывшим Гланокомандующим в угоду Москвы.....https://www.rbc.ua/rus/news/anton-gerashchenko-poroshenko-pyat-let-delal-1593001056.html Антон Геращенко: Порошенко пять лет делал все, чтобы дискредитировать Авакова ...все помнят как партия Яценюка после Майдана рвалась к власти, потом Яценюк Премьер,Аваков Министр МВД,чё то не срослось при делёжки власти...хорошо что ещё Юлю тогда отодвинули. Зеленскому повезло что вся власть в одних руках, вот только Аваков со своей Армией может делать погоду в Украине и сейчас всё делается ,чтобы не было военного переворота,а тут ещё Москва через Медвечука и др кремлёвских пастухов делает свои дела по развалу государства Украина.
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