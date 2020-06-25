На Рівненщині підтверджено 53 нові випадки COVID-19, - ОДА
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Станом на вечір 24 червня на Рівненщині підтверджено 53 нові випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 2 до 84 років.
Як передає Цензор.НЕТ про це у фейсбуці заявив глава облдержадміністрації Віталій Коваль.
Він зазначив: "Таким чином, у Рівненській області нині маємо 3248 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Через ускладнення, викликані COVID-19, 64 випадки - летальні. Уже перемогли хворобу 1612 мешканців області".
На перевірці в лабораторіях області перебуває 420 зразків.