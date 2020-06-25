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На Рівненщині підтверджено 53 нові випадки COVID-19, - ОДА

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На Рівненщині підтверджено 53 нові випадки COVID-19, - ОДА
Станом на вечір 24 червня на Рівненщині підтверджено 53 нові випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 2 до 84 років.

Як передає Цензор.НЕТ про це у фейсбуці заявив глава облдержадміністрації Віталій Коваль.

Він зазначив: "Таким чином, у Рівненській області нині маємо 3248 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Через ускладнення, викликані COVID-19, 64 випадки - летальні. Уже перемогли хворобу 1612 мешканців області".

На перевірці в лабораторіях області перебуває 420 зразків.

Також читайте: На Рівненщині за добу виявили 119 нових випадків COVID-19, загалом - 3155, з них 61 летальний, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Саша Аноним
    На борьбу с реально стихийным бедствием небывалого масштаба - наводнением в западной Украине - правительство выделит 0,5 млрд гривен.

    На борьбу с простудой и фейковой пандемией - 65 млрд гривен.

    У меня всё.
  • Петя Федькин
    та ничего особенного - рутинная работа по поддержанию мандража. только и всего.
  • aquarius580 .
    Ну и что ?
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