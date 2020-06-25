Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано трьох і поранено двох найманців РФ, - штаб
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Широкине російські збройні формування відкривали вогонь із 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. По оборонних укріпленнях українських захисників на підступах до Старогнатівки і Мар'їнки противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Згодом кілька разів агресор проявив вогневу активність і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Хутора Вільного, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.
У відповідь на злочинні дії російських найманців наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах окупантів. Завдяки рішучості та влучності українських захисників загарбники припинили свою активність. За уточненими даними розвідки, 22 і 23 червня наші воїни знищили трьох і поранили двох окупантів", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.
"За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.