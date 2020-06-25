Новини

За допомогою нового проєкту в Україні вдалося подолати проблему купівлі водійських прав, - Геращенко

9 80931
За допомогою нового проєкту в Україні вдалося подолати проблему купівлі водійських прав, - Геращенко
У МВС заявили, що побороли проблему купівлі водійських прав в Україні. Цьому допоміг новий проєкт - у кожній машині екзаменатора є відеокамера, і зберігається запис того, як людина здає на права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, цю проблему долали останні п'ять років. Тепер усі тести є в інтернеті, і кожен охочий може пройти.

"Це треба бути дуже дурним товаришем, щоб не впоратися з цим", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системних порушників ПДР позбавлятимуть водійських прав, МВС ініціює законопроєкт, - Геращенко

Нагадаємо, з 22 травня сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права. Вони не працювали в межах запровадження карантину.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А Бубочке такую камеру прилепить можно ну и депутатам евойным? Что-бы мы знали чем эти мрази занимаются!
  • Ivan Lenyoa
    Удалось побороть проблему покупки водительских прав.. Теперь купить права не проблема.

    Мастера заголовков такие мастера...
  • Борменталь Незабаром
    вот именно! я и сам сталкивался с подобной муйнёй некоторое время назад, правда при регистрации авто! говорят, нет бланков для номеров и хоть ты тресни - зарегистрировать машину невозможно. Уже вторую неделю к ним езжу, а они - нет бланков!
    Хорошо, одного старого знакомого нашел, который был вхож к этим мусорам, совсем за незначительную мзду все нужные бланки тут же появились! вот и вся цена этим говённым потугам побороть коррупцию
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини