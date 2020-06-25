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В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС уже підготувало законопроєкт

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В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС уже підготувало законопроєкт
Міністерство внутрішніх справ (МВС) підготувало законопроєкт, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більшою. Наприклад, 3400 гривень для тих, хто перевищив більш ніж на 50 км/год.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, зараз якщо людина перевищила до 50 км/год., то протягом 10 днів вона має заплатити 127,5 гривень, якщо понад 50 км/год. - 510 гривень.

Геращенко виступив за те, щоб в Україні було, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.

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"Ми маємо піднімати верхній поріг штрафу", - вважає він.

Він розповів, що з 1 липня в країні запускають і інші функції системи: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду смугою для громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше в МВС оприлюднили номери авто, які перевищили швидкість.

Зазначимо, для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • abc123
    Каждый год езжу из Киева до Краматорска. С 14 по 19 год муссаров под кустами не было. В этом году - полный фарш, как будто 2012 на дворе.
  • Reagan Bush
    За российские автомобили должна быть наценка на штраф - 500 процентов,за продажность и кормежку путинского режима.
  • кацахол
    З кожного водія по копієчці Вовіку на айкоси!
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