В Україні хочуть суттєво підвищити штрафи за перевищення швидкості. МВС уже підготувало законопроєкт
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, зараз якщо людина перевищила до 50 км/год., то протягом 10 днів вона має заплатити 127,5 гривень, якщо понад 50 км/год. - 510 гривень.
Геращенко виступив за те, щоб в Україні було, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу.
"Ми маємо піднімати верхній поріг штрафу", - вважає він.
Він розповів, що з 1 липня в країні запускають і інші функції системи: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і їзду смугою для громадського транспорту.
Нагадаємо, раніше в МВС оприлюднили номери авто, які перевищили швидкість.
Зазначимо, для водіїв запустили зручний сервіс оперативних повідомлень про штрафи.