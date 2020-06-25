На Буковині за добу зафіксовано 53 нові випадки COVID-19, загалом - 4531, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксовано 53 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загальна кількість хворих сягнула 4531 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці глава регіону Сергій Осачук.

"На Буковині 24 червня офіційно підтверджено ще 53 випадки зараження коронавірусом. Загалом лабораторний центр обробив 526 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку - 4531 особа. 49 буковинців перемогли COVID-19", - розповів він.

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