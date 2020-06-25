В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків

Станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 994 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 940). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 24 червня, - 940 випадків, перед цим 19 червня - 921 випадок, до цього 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим - 689 хворих 11 червня та 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 40 008 випадків коронавірусної інфекції.

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За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 16 пацієнтів (добою раніше - 16), загалом - 1051. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (5), Львівській (3) та Рівненській (3) областях.

За останню добу одужали 349 осіб (добою раніше - 453), загалом - 17 758.

Загалом в Україні зараз хворіють 21 183 особи, що на 629 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (204), Одеській (95), Закарпатській (85) областях, Києві (85) та Рівненській (84) області.

У Херсонській і Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.











