Новини

В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків

21 578146
В Україні "рекордна" кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків
Станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нові випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні від початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні зафіксували 994 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу (добою раніше - 940). Це рекордний для країни показник добової захворюваності за весь час епідемії. До цього найвищий показник був учора, 24 червня, - 940 випадків, перед цим 19 червня - 921 випадок, до цього 18 червня - 829 випадків, до цього 17 червня - 758 випадків, до цього 13 червня - 753 хворих, перед цим - 689 хворих 11 червня та 588 хворих 4 червня, а перед цим 578 хворих 23 квітня. Загалом в Україні виявили 40 008 випадків коронавірусної інфекції.

Також читайте: COVID-19: у світі захворіли 9,5 млн осіб, найбільше у США, РФ та Бразилії. Кількість жертв сягнула 485,1 тис. ІНФОГРАФІКА

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 16 пацієнтів (добою раніше - 16), загалом - 1051. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (5), Львівській (3) та Рівненській (3) областях.

За останню добу одужали 349 осіб (добою раніше - 453), загалом - 17 758.

Загалом в Україні зараз хворіють 21 183 особи, що на 629 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (204), Одеській (95), Закарпатській (85) областях, Києві (85) та Рівненській (84) області.

У Херсонській і Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 01
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 02
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 03
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 04
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 05
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19 за добу - 994, померли 16 осіб, загалом зафіксовано 40 008 випадків 06

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Бессоница
    Ужас, а они кинотеатры и кафе открывают.
    Зачем вообще было что то закрывать, если сейчас в 2 раза увеличилось количество заболевших за сутки, относительно карантина?
  • Гаррі Гаррісон
    Да ты шо! В Украине, как раз, были одни из самых жёстких мер - не ходил никакой общественный транспорт, вообще!
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    ти вже тут стільки конспірології висрав, що складається враження, що конспірологія - то твоє перше ім'я
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини