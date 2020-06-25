За добу на Львівщині виявили 204 нові випадки COVID-19, загалом 4 627 інфікованих і 123 померлих, - міськрада

Станом на ранок 25 червня у Львові та Львівській області підтверджено 4 627 випадків інфікування коронавірусом, з них 123 - летальні, 712 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Всього за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 5911 осіб, госпіталізовано - 1010, на амбулаторному лікуванні - 4901 осіб, виписано - 819 осіб. Зараз у лікарні перебуває 191 особа, з них в реанімації - 7 осіб, на апаратах ШВЛ - 2 людини.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 800 ПЛР-тестів, з них з нових проб - 630 ПЛР-тестів. Отже, 204 - позитивні, з них з нових проб - 129. Серед них львів'ян - 51. Всього в роботу взяли 686 проб, залишок в холодильнику - 900 проб.

Як повідомлялося раніше, станом на 25 червня в Україні лабораторно підтверджено 40 008 випадків COVID-19. За добу - 994 нових випадки. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 16 осіб померли від хвороби. Загальна кількість випадків коронавірусної хвороби в Україні перевищила 40 тис.

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