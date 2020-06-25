Канадські військові інструктори почали двотижневий карантин перед відрядженням в Україну

Канадські військовослужбовці, які незабаром приїдуть в Україну для участі в тренувальній місії UNIFIER, почали обов'язковий двотижневий карантин.

Про це заявили в міністерстві оборони Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особовий склад 4-ї канадської дивізії відбув з військової бази у Петававі до Кінгстона, де розпочне 14-денний період ізоляції. Ізоляція військових перед закордонним відрядженням гарантуватиме, що вони здорові, коли вони долучаться до операції REASSURANCE у Центральній та Східній Європі, операції IMPACT на Близькому Сході та операції UNIFIER в Україні", - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що під час пандемії COVID-19 "канадські війська дотримуються ... ізоляції перед та після відрядження з метою упередження поширення вірусу й одночасного підтримання операційної ефективності та здатності проводити важливі операції".

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Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття із українськими військовими та представниками силових відомств. За цей час через канадське навчання пройшли більше 17 тис. українських воїнів. У березні на тлі глобальної пандемії COVID-19 кількість канадських військових в Україні суттєво зменшили, однак цього місяця міноборони Канади оголосило про намір поступово повернутися до повноцінного формату місії.