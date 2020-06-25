За добу на COVID-19 захворіли 64 дитини і 103 медпрацівники, загалом 2936 дітей і 6346 медиків, - Степанов
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В Україні за весь час пандемії COVID-19 захворіли 2936 дітей і 6346 медичних працівників.
Про це в ході брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 994 людини. З них 64 дитини, а також 103 медпрацівники. Було госпіталізовано 206 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужали 349 пацієнтів", - розповів міністр.
За весь час пандемії захворіли 40 008 осіб. З них 2936 дітей і 6346 медпрацівників.
"Загалом одужали 17 758 осіб. А летальних випадків - 1067", - зазначив Степанов.