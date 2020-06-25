У МВС мають намір посилити відповідальність за образи поліцейських
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Геращенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Більше того, він заявив, що будуть запроваджувати додаткову відповідальність для тих, хто труїть газовими балончиками поліцейських або інших учасників акції.
"Коли під відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції - це вже не мирна акція протесту", - вважає Геращенко.
Як він розповів, це буде додаткова кваліфікуюча ознака. У статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, біт, і туди додадуть ще і сльозогінний газ.
"Тоді за це можна буде отримати реальний термін", - додав заступник голови МВС.
Нагадаємо, коли суд обирав Стерненку запобіжний захід, під будівлею зібралися сотні людей на підтримку активіста. Тоді між активістами і поліцейськими сталися сутички.