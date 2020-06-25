"ДНР" хоче звозити жителів ОРДО в Ростовську область для голосування за поправки в російську конституцію

Бойовики угруповання "ДНР" запропонували власникам російських паспортів, які живуть на захопленій ними території Донбасу, проголосувати за поправки до російській конституції в Ростовській області Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Довозити охочих проголосувати на дільниці планують спеціальними рейсовими автобусами з окупованих Донецька, Ясинуватої, Горлівки, Новоазовська, Сніжного та Шахтарська з 25 червня до 1 липня.

Повідомляється, що планують везти людей до виборчих дільниць в Таганрозі, а також у селах Авіло-Успенка, Покровське, Куйбишеве.

Українська влада офіційно поки не коментувала ці повідомлення.

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За даними російської влади, паспорти Російської Федерації торік оформили понад 300 тисяч осіб із територій, підконтрольних сепаратистам на сході України. У квітні 2020 року президент Росії Володимира Путін звільнив жителів Донбасу на непідконтрольних Києву територіях від сплати мита за російський паспорт.

Голосування за зміни до Конституції Росії триватиме від сьогодні і до 1 липня. Крім обнулення термінів Володимира Путіна, росіянам пропонують схвалити закріплення статусу російської мови як "мови державотворчого народу", додати згадку Бога і можливість створення федеральних територій, заборонити "применшувати подвиг захисників Вітчизни" – загалом 206 поправок і уточнень.