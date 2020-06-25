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Макрон і Путін через відеоконференцію обговорять питання безпеки в Україні, Лівії та Ірані

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Макрон і Путін через відеоконференцію обговорять питання безпеки в Україні, Лівії та Ірані
Президент Франції Емманюель Макрон із президентом Росії Володимиром Путіним 26 червня обговорять під час відеоконференції питання безпеки, включно з Україною, Лівією та Іраном.

Про це повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За її даними, предметом обговорення будуть питання безпеки, включно із ситуацією на сході України, в Лівії та Ірані.

"Необхідний подальший прогрес за порядком денним, що стосується криз, особливо в Україні", - зазначили в пресслужбі.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Стрелок
    помните как хрипатый рассказывал как "кулаки держал за канаду" когда голосование было в совбез? так вот. всплывают подробности "держания". велкам

    Канада завжди підтримувала Україну, а сьогодні ЗЕлена гнида плюнула в нашого союзника Канаді не вистачило всього одного голосу, щоб стати непостійним членом Радбезу ООН. Україна Канаді голосу НЕ ДАЛА. Буратіно хриплим голосом "дякую, дуже дякую" Анатолій Мицкан
  • Ali Hasan
    Макрон з ****** вирішують за Україну без України. Де заява бубочки і МЗС з цього приводу?
  • саша паламарчук
    він в чатах далекобійників шариться, це більш важливіше.
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