Макрон і Путін через відеоконференцію обговорять питання безпеки в Україні, Лівії та Ірані
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Президент Франції Емманюель Макрон із президентом Росії Володимиром Путіним 26 червня обговорять під час відеоконференції питання безпеки, включно з Україною, Лівією та Іраном.
Про це повідомили в пресслужбі Єлисейського палацу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За її даними, предметом обговорення будуть питання безпеки, включно із ситуацією на сході України, в Лівії та Ірані.
"Необхідний подальший прогрес за порядком денним, що стосується криз, особливо в Україні", - зазначили в пресслужбі.