Новини

В Україні за 10 днів кількість активних хворих на COVID-19 збільшилася з 37 до 50 на 100 тис. населення, - Степанов

1 68412
В Україні за 10 днів кількість активних хворих на COVID-19 збільшилася з 37 до 50 на 100 тис. населення, - Степанов
В Україні різко зросла кількість активних хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пояснюючи логіку МОЗ про визначення показника в 40 хворих на 100 тис. населення для поділу країн на "зелену" і "червону" зони, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми визначалися з цим критерієм, ми вже перебували в умовах адаптивного карантину. Вже працювала наша стратегія стримування. Цей показник активних хворих становив близько 37 на 100 тис. населення. Сьогодні він становить близько 50 на 100 тис. населення. Все це у нас відбулося буквально за 10 днів. Ми пройшли цей шлях від 37 до 50. Ми вибирали той критерій захворюваності, який є в Україні. Це відповідає практиці інших країн", - розповів Степанов.

Нагадаємо, за даними РНБО в Україні станом на ранок 25 червня хворіють на COVID-19 21 183 особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві 81 випадок COVID-19, серед захворілих троє медиків, - Кличко

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Результат предидущих фальсификаций. Судить вас надо, жулики...
  • Вячеслав Бондаренко 650125d3
    Такие цифры получаются потому, что в число "активных больных" засчитывают даже тех, кто вовсе не болеет, а таких 80%.
  • Андрей Яковлев 46ec7505
    Ще раз про причину "антирекордів" коронавірусної статистики.
    https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Farticle%2Fnews%2Fmoz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69 https://moz.gov.ua/article/news/moz-zbilshilo-kilkist-laboratorij-z-testuvannjam-na-covid-19-iz-4-do-69
    МОЗ збільшило кількість лабораторій з тестуванням на COVID-19 із 4 до 69.
    Тобто просто збільшено кількість людей, що за різними причинами тестуються, у зв'язку з чим пропорційно та природно збільшилась кількість позитивних результатів (випадків зараження).

    16 травня - 8960 тестів - 528 позитивних (5,9%)
    18 червня - 21204 тести - 829 позитивних (3,9%)
    Тобто ситуація очевидно покращилась в порівнянні з травнем місяцем.

    Ось чому всі, хто вірить політикам типу Степанова, - дурники безмозкі. А на дурниках і дрова можна возити безкоштовно.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини