За два роки плануємо встановити 1000 камер автофіксації по всій Україні, - Геращенко

В Україні за два роки планують встановити близько 1000 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, за два роки планується встановити близько тисячі камер по всій країні.

"Всього система розрахована на 6 тисяч камер, вона місяцями зберігає інформацію, і кожен, хто отримує штраф, може подивитися, де він порушив. Ми підключаємо до неї всі банки, і якщо людина згодна з тим, що вона порушила, вона за 30 секунд зі свого смартфона може розрахуватися. Наша мета – не збір грошей, а безпека на дорогах", - сказав він.

Водночас він зазначив, що в Україні вибрали близько 1200 небезпечних місць, почали встановлювати там камери.

"Наразі встановлено близько 50. Ми звернулися до мерів найбільших міст, щоб вони вивчили і прислали список місць з найбільшою концентрацією ДТП. Методика така: камера ставиться в небезпечному місці, наприклад, на перехрестях. Місця розташування камери відомі всім, нам не треба це приховувати, навпаки: нехай водій знає, що там стоїть камера, і якщо він не пригальмує, він отримає штраф", - повідомив заступник міністра МВС.

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Також він нагадав, що У перший день роботи системи було 68 тисяч порушень зафіксовано, а вже 18 червня –13 з половиною тисяч: "Тобто динаміка йде чітко вниз, ми хочемо, щоб вона дійшла майже до нуля. Ми надіслали понад 300 тисяч листів порушникам. Але ми не хочемо слати листи, ми хочемо, щоб люди не порушували. Цього року 220 камер закуповуються Мінтрансом і встановлюються на небезпечних місцях на автомагістралях".