Польські далекобійники в Німеччині побили українських за відмову випити горілки: одного водія госпіталізовано

Поблизу німецького Мюнхена польські далекобійники побили двох українських через відмову випити з ними горілки.

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждали 47-річний та 60-річний водії з України.

Вони сиділи в зоні відпочинку на лавці. До них підійшов 40-річний поляк і запропонував разом випити горілки. Українці відмовилися від пропозиції. У відповідь поляк напав на них з арматурою.

Далекобійники втекли від агресивного чоловіка у свій транспорт. Однак на підмогу нападнику прийшов його приятель. Разом вони витягли з кабіни одного з українських водіїв. А потім побили його ногами і намагалися задушити рушником.

Постраждалого українця госпіталізували. Зловмисників затримали, зараз вони перебувають під вартою. За попередньою версією, під час нападу вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

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