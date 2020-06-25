22 медпрацівники психоневрологічного інтернату в Слов'янську заразилися COVID-19, - ОДА
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У психоневрологічному інтернаті Слов'янська Донецької області зафіксовано спалах COVID-19 серед персоналу, інфіковано 22 медпрацівники.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє глава Донецької ОДА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"+23 нові випадки COVID-19 лабораторно підтвердили протягом доби 24 червня на Донеччині - 1 у Краматорську, 22 - у Слов'янську. У Краматорську - 53-річна жінка, яка прибула з-за кордону, у Слов'янську - медпрацівники психоневрологічного інтернату (65-річний чоловік та 21 жінка - 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 років)", - йдеться в повідомленні.
Наразі проводиться обстеження всього персоналу та пацієнтів медзакладу.
Усі хворі в інтернаті - з кола контактних осіб, у яких наявність коронавірусу була підтверджена раніше.