Посольство України обурили заяви сербського міністра Поповича про "бандерівців": Це знущання з пам'яті 8 млн загиблих громадян
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Посольство закликало міністра Ненада Поповича не чіпати українську історію.
"Ми вважаємо, що заява міністра інновацій та технологічного розвитку Сербії є грубим втручанням у внутрішні справи України, а також знущанням з пам'яті більш ніж 8 мільйонів громадян, втрачених Україною під час Другої світової війни", - йдеться в заяві посольства.
Попович заявив у вівторок, що Сербія ніколи не прийме ганебних спроб переписати історію, мета яких - представити сербський і російський народи, які є жертвами нацистської агресії, як агресорів, а нацистських злочинців і завойовників - як жертв.
"У цій хвилі фальсифікації історії ті, хто став на бік нацистів у Другій світовій війні, - хорватські усташі, українські бандерівці та албанські балісти, тепер представляють себе жертвами і стають союзниками тих, хто хоче бачити Сербію і Росію, як це було 75 років тому, пригніченою, ослабленою і розірваною на частини", - сказав Попович.