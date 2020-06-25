Денісова - "слузі народу" Третьяковій: Рішуче засуджую поділ на якісних і неякісних дітей

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила висловлювання "слуги народу" Галини Третьякової про те, що в одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості".

Про це вона написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Денісова наголосила, що, приєднуючись до основних міжнародних документів у галузі прав людини, в тому числі Конвенції ООН про права дитини, Україна визнала, що у всіх країнах світу є діти, які живуть у важких умовах і потребують особливої ​​уваги з боку держави.

"Згідно зі статтею 6 Конвенції про права дитини Україна визнала, що кожна дитина має невід’ємне право на життя, а держава має забезпечити в максимально можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини.

Тому рішуче засуджую будь-які заклики до таких методів, як примусова кастрація, стерилізація людини, заяви про поділ на якісних і неякісних дітей", - написала омбудсмен.

Денісова також звернулася до голови парламенту, народних депутатів України із закликом вжити всіх можливих заходів, спрямованих на недопущення зазіхань на основоположні права людини, відступу від демократичних цінностей, і не допускати дискримінаційних закликів.

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