За добу в ЗСУ підтверджено 7 випадків COVID-19, хворіють 146 осіб, - Командування Медсил
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, передає Цензор.НЕТ.
За минулу добу зафіксовано 7 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону на лікуванні перебуває 2 військовослужбовці. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 5 осіб (Львівська область - 4 військовослужбовці і Дніпропетровська - 1 працівник ЗС України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Всього за час пандемії одужали 290 осіб, летальних випадків - 5.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 498 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 104 особи.