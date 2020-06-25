Геращенко про вбивство Шеремета: "Моя особиста думка - злочин було скоєно з патріотичних мотивів"

Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета - одна з найскладніших в історії України, тому що вона готувалася дуже ретельно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Яка головна мета розслідування справи Шеремета? Встановити всіх причетних, аж до замовників. Чи можна завжди розкрити всі злочини? Ні, не всі і не завжди. Вбивцю Улофа Пальме ось днями тільки встановили. Вбивство Кеннеді досі викликає питання та суперечки. Справа Шеремета – одна з найскладніших в історії України, тому що вона готувалася дуже ретельно.

У випадку звичайного вбивства, як правило, все простіше. Наприклад, на камери потрапляє машина, можна зачепитися за номери і далі розкручувати, телефони перевіряти і т. д. Що тут було: всі були без телефонів, обличчя ховали, бо була проведена розвідка маршруту, ходили пішки, шляхи відходу були продумані так, що ця пара вийшла і пішла в нікуди, не сіла в машину або метро тощо", - сказав він.

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За словами Геращенка, під час розслідування справи Шеремета вивчалася маса версій, відстежувалися люди, за ними стежили, перевіряли їхню ходу тощо.

"Коли у справі з'явилися сім'я "Пуми" і "Бучі", щодо них зробили експертизу, тому що, м'яко кажучи, один шість разів судимий і хвалився, що вміє зібрати бомбу за 15 хвилин навіть в тюремних умовах. Але експерти визначили, що це не вони, вони ходять по-іншому. І коли в результаті оперативних комбінацій вийшли на групу людей, в якій був так званий "Пістолет", якому надіслали повідомлення із закликом прийти і дати свідчення у справі Шеремета, ця група занепокоїлась. "Пістолет" застрелився, а група занепокоїлася. Ми подумали: навіщо порядним людям переживати, якщо вони ніяк не причетні до цієї справи?

Ви чули прослушку, там Кузьменко переживає, що у неї будуть обшуки. У мене питання: чому дитячий лікар повинна переживати через обшуки у справі Шеремета? Де вона і де справа Шеремета?"- зазначив заступник голови МВС.

Разом з тим, він підтвердив, що все це є непрямими доказами, в комплексі це є доказовою базою. Коли один збіг, два, п'ять – це одна справа. Але коли таких збігів багато десятків, то тоді це наводить на думку, що є достатньо підстав висунути підозри.

"Завдання поліції – знайти винних, завдання прокуратури – не допустити переслідування невинних. Тому справа Шеремета – це не справа Авакова, це справа, в якій є група поліції, близько 15 осіб.

Була група прокурорів з шести осіб, усі, до речі, звільнені Рябошапкою під час переатестації. І тільки тоді, коли прокурори, підлеглі Рябошапки, дали згоду на висунення звинувачення, постало питання: як пояснити суспільству, що дитячий лікар, музикант і медсестра-волонтер, можливо, причетні до цієї справи? Тому був зроблений брифінг.

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Якщо б підозрювані були б тричі судимими кримінальними авторитетами, ми б їх просто загребли, дали коротке повідомлення і все. А тут треба було пояснити", - повідомив Геращенко.

Говорячи про мотив злочину, заступник міністра зазначив, що в МВС вважають що ці люди є виконавцями, яких надихнули їхні куратори.

"Моя особиста думка – цей злочин було скоєно з патріотичних мотивів. Людям часто вносять в голову думку: це ворог, його треба ліквідувати, тому що він ворог", - сказав він.

Говорячи про те, хто "вніс" цю думку, у слідства є десятки різних версій, в яких вивчаються різні люди, і публічні, і непублічні.

"Поки що впевнено можна сказати, що є троє підозрюваних. Ставлячи свій підпис під підозрою, слідчий несе зокрема кримінальну відповідальність за статтею про переслідування завідомо невинної особи", - сказав Геращенко.

Також він додав, основна версія щодо того, кому знадобилося вбити Шеремета, викладена в матеріалах справи - порушення соціально-політичної ситуації в країні. "Ті, хто це задумав, дивилися: була справа Гонгадзе, до цього була причетна міліція, це призвело до акцій "Україна без Кучми" і до зміни геополітичного вектору країни.

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Те ж саме і тут: вбивають Шеремета, не просто вбивають в під'їзді, а спеціально, у всіх на виду, йде резонанс і так далі. Ми ж не працюємо такими методами, як в Кагарлику, якби працювали, то "Пума" і "Буча" вже давним-давно б усе розповіли".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.