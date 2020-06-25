Новини

"Велике Будівництво" в Миколаївській області на трасі Н-14 Кропивницький - Миколаїв триває навіть вночі

5 66117
У Миколаївській області відбувається капітальний ремонт траси національного значення Н-14 Кропивницький - Миколаїв.

Велике Будівництво в Миколаївській області на трасі Н-14 Кропивницький - Миколаїв триває навіть вночі 01

Роботи на цьому об'єкті тривають цілодобово, про що у Facebook повідомляє Юрій Голик.

Велике Будівництво в Миколаївській області на трасі Н-14 Кропивницький - Миколаїв триває навіть вночі 02
Велике Будівництво в Миколаївській області на трасі Н-14 Кропивницький - Миколаїв триває навіть вночі 03

Відремонтована ділянка в межах Миколаївської області буде бетонною. Поточного року за Програмою "Велике Будівництво", ініціатором якої виступив Президент Володимир Зеленський, буде відновлено 60 км цієї траси.

Велике Будівництво в Миколаївській області на трасі Н-14 Кропивницький - Миколаїв триває навіть вночі 04
Велике Будівництво в Миколаївській області на трасі Н-14 Кропивницький - Миколаїв триває навіть вночі 05

Загалом за Програмою "Велике Будівництво" у 2020 році буде побудовано та відремонтовано 6500 км доріг як національного, так і місцевого значення. На виконання цієї Програми передбачено рекордне фінансування близько 100 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні бетонна дорога будується також у Полтавській області на трасі Н-31 Дніпро-Решетилівка. Полтавська ділянка траси стане першим українським бетонним автобаном.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Otec Pigidiy
    Ничего твоей евробляхе не будет, она и так уже развалилась😂
  • Привет
    Фуфлостройка...единственное ее назначение это тырить деньги...для этого ее зеленое стадо и придумало...
  • Marat Davydov
    Не путайте бетонное покрытие с покрытием из бетонных плит.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини