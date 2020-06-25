ДБР бреше, що Януковичу повідомили про підозру в держзраді, - адвокат Сердюк

Адвокатське об'єднання Aver Lex, що представляє інтереси експрезидента України Віктора Януковича, називає брехливою ​​інформацію про вручення їхньому клієнту підозри у вчиненні державної зради, і вважає це спробою відвести від себе хвилю негативу за закриття справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на пресслужбу Aver Lex.

"Державне бюро розслідувань бреше щодо того, що Віктору Януковичу було повідомлено про підозру у державній зраді шляхом вчинення дій, спрямованих на підрив суверенітету й обороноздатності України. Жодних повідомлень вручено не було", - заявив адвокат Віталій Сердюк.

За словами адвоката, ДБР викликало Януковича 23 червня для допиту, куди прибули представники експрезидента.

"Ми як адвокати, що представляють інтереси Віктора Януковича, прибули в зазначений у повістці час у ДБР. Привезли пакет документів про поважність причин неявки самого Клієнта. І ще раз нагадали представнику відомства, що, оскільки Віктор Янукович офіційно отримав тимчасовий притулок і перебуває на території РФ за загальновідомою адресою, всі документи мають вручатися йому виключно в порядку міжнародної правової допомоги", - розповів адвокат.

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Сердюк також додав, що, ймовірно, подібна провокація ДБР здійснюється для того, щоб перебити інформаційну хвилю негативу на адресу відомства через закриття ними низки справ проти Порошенка.

"Ми задокументували новину ДБР про нібито повідомлення Віктору Януковичу про підозру і готуємо відповідний позов про спростування недостовірної інформації до суду", - зазначив адвокат.

Як повідомлялося, 24 червня Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу, двом колишнім міністрам оборони країни Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву.