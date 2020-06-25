Посол України Мельник закликав Німеччину переглянути шкільні програми з історії

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав до перегляду німецьких шкільних програм з історії, оскільки зараз у них відсутня інформація про історичну відповідальність Німеччини перед Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в інтерв'ю Tagesschau.

Посол висловив жаль, що в німецькій культурі пам'яті не практикується різниця між народами Радянського Союзу і їхнім власним досвідом історії.

"Коли мій син відвідував берлінську гімназію, він був шокований тим, що під час уроків історії на тему нацистського режиму він не почув [на лекціях] і не прочитав [у підручниках] жодного слова ані про Україну, ані про історичну відповідальність Німеччини перед Україною", - сказав Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін звинувачує українців у колабораціонізмі, але нічого не каже про 400 тис. росіян, що воювали на боці Третього рейху, - заступник глави МЗС Боднар

Тому посол закликав до розробки цієї забутої історичної глави - як у школах, так і серед громадськості, а також до будівництва в Берліні меморіалу українським жертвам війни.

Як повідомлялося, МЗС Німеччини підтримує будівництво в Берліні меморіалу пам'яті загиблих у Другій світовій війні українців.