"Слуга народу" Мошенець пояснила заяву Третьякової: Вона використала цитати, щоб наповнити свою думку іноземним досвідом. ВIДЕО
Про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, Третьякова заявила, що в малозабезпечених сім'ях народжуються діти "дуже низької якості".
"Здається, що пані Третьякова навела цитату, яка б підкреслила її думку, з контексту я так розумію. Я так розумію, що вона мала на увазі дітей з низьким рівнем освіти, а вийшло так, що діти низької якості", - сказала вона.
Мошенець перепросила за свою колегу і розповіла, якими будуть наслідки.
"Хочу вибачитися перед всіма дітьми і всіма українцями за пані Третьякову і нашу політичну силу за некоректні формулювання. Вона використала певні цитати, щоб підкреслити, наповнити свою думку іноземним досвідом, історичним досвідом. Але, на жаль, не можу виправдовувати: за формою - так, але за суттю - не можу, на жаль. Я думаю, що питання (звільнення з посади голови парламентського комітету. - Ред.) буде вирішуватися на фракції, мають бути вибачення і пояснення цього формулювання", - сказала вона.
Раніше глава комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, нардепка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова заявила: В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають на державні кошти".